Tests: iPhone 11 ist die klügere Wahl als iPhone 11 Pro

Verbuggtes iOS

Der schnelle A13-Prozessor ist derselbe wie bei den Pro-Modellen. Die Tester loben die hohe Geschwindigkeit. Sie merken allerdings an, dass man im direkten Vergleich nicht merke, dass das iPhone 11 um 20 Prozent schneller als das iPhone XR sein soll. Merkbar ist hingegen, dass das Entsperren mit Face ID jetzt verlässlicher und aus größeren Winkeln funktioniert.

Das neue iOS 13 sorgte bei vielen Testern für Ärger. Sie berichten von Fehlern und App-Abstürzen. Auch mussten viele das iPhone 11 öfters neustarten, damit einige Apps wieder funktionierten, wie sie sollten. Apple verspricht die Bugs mit dem iOS-Update 13.1 zu beheben, das ab dem 30. September verfügbar sein soll.

Die bessere Wahl

Für The Verge ist das iPhone „das Smartphone, das die meisten Leute kaufen sollten“. Für Engadget ist der Leistungsunterschied zwischen dem iPhone 11 und 11 Pro so gering, dass der Preisunterschied von 300 US-Dollar (in Österreich sind es sogar 350 Euro) nicht gerechtfertigt ist. Wired merkt allerdings an, dass das iPhone 11 zwar beeindruckend, aber nicht besonders innovativ sei.

Das gute Abschneiden des iPhone 11 sorgt dafür, dass das iPhone 11 Pro und Pro Max keine klare Kaufempfehlung bekommen. Laut den Testern sind es zwar bessere Geräte als das iPhone XS und XS Max, aber aufgrund des hohen Preisunterschieds rät man zum normalen iPhone 11. Laut den Testern sollte man nur zu den Pro-Modellen greifen, wenn man ein besseres Display haben will, oder wenn einem die Größe des iPhone 11 nicht zusagt. Das iPhone 11 Pro ist das kompakteste der neuen iPhones, während das Pro Max ein größeres Display bietet als das iPhone 11.

In Österreich sind die neuen iPhones ab dem 20. September erhältlich. Das iPhone 11 ist ab 799 Euro verfügbar, das Pro ab 1.149 Euro. Das Pro Max gibt es ab 1.249 Euro.