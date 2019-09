iPhone 11 Pro löst bei Menschen Angst vor kleinen Löchern aus

Die Dreifach-Kamera des iPhone 11 Pro und 11 Pro Max ist keine Schönheit. Erste Tester bezeichnen die Anordnung der Linsen an der Rückseite als hässlich oder „ Beulen auf Beulen auf Beulen“. Während diese Kritik ästhetischer Natur ist, ist das neue Design für manche Menschen regelrecht abstoßend, widerwärtig und angsteinflößend.

Diese Menschen leiden an Trypophobie. Trypophobie bezeichnet die Angst vor kleinen Löchern. Die drei Kameralinsen, der LED-Blitz und die Öffnung für das Mikrofon sind so eng angeordnet, dass es bei einigen Menschen Symptome auslöst. In den sozialen Netzwerken haben sich laut BBC Hunderte darüber beschwert, dass Apple beim Design des iPhone 11 Pro nicht an Trypophobie-Leidende gedacht hat.

Der Begriff Trypophobie wurde online erstmals im Jahr 2005 auf Reddit groß diskutiert und geistert seitdem durch die sozialen Netzwerke. Während manche User dies herunterspielen, gibt es auch Prominente die angeben, darunter zu leiden. Dazu zählen etwa Schauspielerin Sarah Paulson und Kendall Jenner.