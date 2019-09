Erste Tester begeistert von iPhone 11 und enttäuscht von 11 Pro

iPhone 11 Pro und Pro Max

Bei den teureren Modellen sind die Tester kritischer. Das Triple-Kamera-Setup an der Rückseite findet keinen Gefallen. „Es ist unmöglich so zu tun, als sei das ein attraktiver Look für das neue iPhone 11 Pro“, schreibt etwa Techradar. Sehr gut kommt dafür das matte Glass der Rückseite an. Dieses sei griffiger und weniger anfällig für Fingerabdrücke und Schmierer.

Die Leistung der drei Kameras und das überarbeitete Interface der Kamera-App gefällt den Testern. Auch die 4K-Videos werden gelobt. Allerdings verweisen die Tester darauf, dass die Demo-Area sehr gut ausgeleuchtet war. Die Fotoqualität würde sich also erst im Alltag zeigen, bei schlechteren Lichtverhältnissen. Auch der Nachtmodus konnte nur in einem eigenen Demo-Bereich getestet werden. Die Funktion Deep Fusion, bei der neun Bilder zu einem kombiniert werden, konnte nicht ausprobiert werden. Diese wird Apple im Laufe im Laufe des Jahres als Update nachreichen.