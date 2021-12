Mann bestellt iPhone 13 bei Apple, bekommt Schokolade in Klopapier

Seinen Online-Weihnachtseinkauf hat sich der Brite Daniel Carroll wohl anders vorgestellt: Als das DHL-Paket mit dem um 1.049 britische Pfund bestellten iPhone 13 Pro Max ankam, befand sich darin nicht das erwartete Smartphone. Stattdessen fand er in Klopapier gewickelte Schokolade im Wert von etwa 4 Pfund. Carroll bemerkte bereits beim Auspacken, dass offenbar jemand mit dem Paket hantiert hatte.

Als er daraufhin versuchte, jemanden bei DHL zu erreichen, landete er nur bei einem automatisierten Telefonsystem, das ihm die Tracking-Informationen vorlas. Auch bei Apple selbst, wo das iPhone bestellt wurde, reagierte man im ersten Moment wenig hilfsbereit. So erklärte man dort, man habe von DHL keine Informationen erhalten und würde keinen Ersatz bereitstellen, bis eine Untersuchung des Falles abgeschlossen sei. Carroll sagte: "Es war als Weihnachtsgeschenk gedacht, daher ist es wirklich enttäuschend."

Probleme auch bei anderen Kund*innen

Carroll berichtete laut der Daily Mail auf Twitter von dem Vorfall. Daraufhin meldeten sich einige andere Kund*innen, die ebenfalls Probleme mit DHL-Sendungen beim gleichen Standort in Leeds hatte. Eine Person schrieb sogar, dass es in der Stadt Bradford zu einem ähnlichen Vorfall kam, wo ebenfalls Schokolade in Klopapier statt einem iPhone geliefert wurde.

Mittlerweile hat Carroll seinen Twitter-Account jedoch gelöscht. Ein Sprecher von DHL erklärte gegenüber der Daily Mail, dass man den Vorfall untersuche und bereits mit Carroll in Kontakt sei.