US Navy erwischt Iran beim Stehlen einer Segeldrohne

31.08.2022

Ein Schiff der iranischen Armee hat das Drohnenboot abgeschleppt. Die US Navy konnte rechtzeitig intervenieren.

Die iranische Marine hat versucht, ein unbemanntes Boot der US Navy zu stehlen. Einer offiziellen Erklärung der US-Marine zufolge, ereignete sich der Vorfall am 29. August gegen 23 Uhr Ortszeit in internationalen Gewässern. Das iranische Schiff "Shahid Baziar" hat nach Angaben der USA eines ihrer Drohnenboote, eine Saildrone Explorer, angebunden. Die Drohne wurde so abgeschleppt und sollte vermutlich in einen iranischen Militärhafen gebracht werden. Ein US-amerikanische Patrouillenschiff intervenierte. Die USS Thunderbolt stoppte den Versuch, die Drohne zu kapern. Nach 4-stündigen Verhandlungen hat die Shahid Baziar das Tau zur Saildrone gekappt und weggefahren.

Die Shahid Baziar hat das Drohnenschiff mit einer Schleppleine mitgezogen. Die USS Thunderbolt konnte rechtzeitig intervenieren. © APA/AFP/Navy Office of Information/Timothy Hawkins; Montage: futurezone

Iran verhält sich "schamlos" Die Aktion des Iran sei "schamlos" und "ungerechtfertigt" gewesen und "mit dem Verhalten einer professionellen Seestreitkraft unvereinbar", sagt Brad Cooper, ein Befehlshaber der US Navy, in einer Mitteilung. "Die Seestreitkräfte der USA bleiben wachsam und werden weiterhin überall dort fliegen, segeln und operieren, wo es das Völkerrecht erlaubt und gleichzeitig eine auf Regeln basierende internationale Ordnung in der gesamten Region fördern", so Cooper weiter.