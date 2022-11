Iran soll Hyperschallraketen entwickelt haben 

Anders als ballistische Raketen bewegen sich Hyperschallraketen ( Hypersonic Cruise Missiles ) in einer geringeren Flughöhe und werden so von Radarsystemen später erkannt. Außerdem erreichen sie ihr Ziel deutlich schneller. Von Hyperschallraketen spricht man nämlich erst, wenn sie die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen.

“Die Rakete wurde entwickelt, um Luftabwehrsystemen entgegenzuwirken”, wird Hajizadeh von der iranischen Nachrichtenagentur Fars zitiert. Laut ihm würde es noch Jahrzehnte dauern, bis Abfangsysteme in der Lage sind, die Rakete abzuwehren.

Während Staaten wie die USA bereits Systeme entwickelt haben, die ballistische Raketen und Marschflugkörper abwehren können, ist die Abwehr von Hyperschallraketen deutlich komplexer. Durch ihre hohe Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit sind sie nur sehr schwer abzuwehren.

Sorge um atomare Sprengköpfe

Zudem können die Raketen mit nuklearen Sprengköpfen ausgestattet werden, wobei der Iran immer wieder verneinte, an nuklearen Waffen zu arbeiten. Die USA äußerten sich aber besorgt über die iranische Technologie für ballistische Raketen und Atomsprengköpfe.

Erst am 5. November verkündete der Iran einen weiteren Durchbruch in der Raketentechnik. So soll ein Test mit einer Rakete erfolgreich verlaufen sein, die künftig Satelliten ins Weltall befördern soll.