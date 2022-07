Jeff Bezos und Joe Biden streiten über Spritpreise

Das Weiße Haus und der Amazon-CEO liegen sich auf Twitter in den Haaren. Grund sind die immer noch hohen Spritpreise in den USA.

Das Weiße Haus kritisiert Amazon-Gründer Jeff Bezos , nachdem der Milliardär US-Präsident Joe Biden vorgeworfen hatte, nicht zu wissen, warum die Treibstoffpreise so hoch seien. Die Auseinandersetzung begann mit einem Tweet von Biden am Samstag.

Darin rief der US-Präsident Tankstellenbesitzer*innen auf, die Preise an der Zapfsäule nicht zu erhöhen. Es sei “eine Zeit des Krieges und der globalen Gefahr”, so der 79-Jährige. Die Spritpreise sollten daher nur so hoch sein, wie wirklich notwendig ist.

Bezos: " Inflation ist ein zu wichtiges Problem"

Bezos griff den Tweet auf und kritisierte die Aussage: “Die Inflation ist ein zu wichtiges Problem, als dass das Weiße Haus weiter solche Aussagen machen könnte”, so die Meinung von Bezos.