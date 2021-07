Jeff Bezos wird von 82-Jähriger in den Weltraum begleitet

Wally Funk absolvierte schon in den 60er-Jahren ein Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten.

Amazon-Gründer Jeff Bezos nimmt eine 82-Jährige auf den ersten bemannten Weltraumflug einer neuen Raumkapsel seiner Firma Blue Origin mit. Die ehemalige amerikanische Pilotin Wally Funk war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA.

In den 60er-Jahren absolvierte sie nach Angaben von Blue Origin als jüngste Teilnehmerin ein privates Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Doch Funk wurde niemals für eine Mission ausgewählt. Nun soll sie zusammen mit Milliardär Bezos und dessen Bruder am 20. Juli ins All starten. Der erste bemannte Testflug der Rakete "New Shepard", für den Blue Origin viel Werbung macht, soll nur gut 10 Minuten dauern.