John McAfee meldet sich nach vier Tagen Gefängniszelle

Das Rätselraten um den verschwundenen Unternehmer John McAfee ist um eine absurde Episode reicher. Wie bereits vermutet worden war, ist McAfee tatsächlich festgenommen worden, offenbar von dominikanischen Behörden. Laut US-Medienberichten wurde er beim Andocken seiner Jacht in Puerto Plata festgenommen. Diverse hochkalibrige Waffen und Munition wurden dabei konfisziert.

Fotos nach Freilassung

Nachdem am Mittwoch sein Manager bereits über eine Verhaftung spekulierte, bestätigte dies McAfee in einem Tweet am Donnerstag selber. Er sei vier Tage in Gewahrsam gewesen, währenddessen aber gut behandelt worden. Ungeachtet der Hilfsbereitschaft habe man sich entschieden, weiterzuziehen. Weitere Details würden folgen, schrieb McAfee auf Twitter, wo er auch einige Fotos seines ungeplanten "Aufenthalts" hinzufügte.