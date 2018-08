Kalaschnikow zeigt vier Meter großen Kampfroboter

Der russische Rüstungskonzern Kalaschnikow hat ein Konzept für einen „steuerbaren zweifüßig gehenden Roboter“ demonstriert. Optisch könnte der vier Meter große Kampfroboter einem Videospiel oder Hollywood-Film entsprungen sein, wie ein T-Rex verfügt über er zwei kurze Greifarme mit drei Fingern. Er wurde auf dem diesjährigen Army 2018 International Forum nahe Moskau gezeigt – allerdings nur stehend. Laut Kalaschnikow will man kommendes Jahr einen Einblick in die Technologien, die hinter dem Roboter stehen, geben. Ob und in welcher Form der Kampfroboter tatsächlich zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar.