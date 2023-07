Kalifornien will Führerschein für E-Bikes einführen

E-Bike-Fahrer*innen leben gefährlich. Jeder dritte Fahrradunfall in Österreich, bei dem jemand verletzt wird, passiert mit einem Elektrofahrrad. Auch das Sterberisiko ist deutlich höher.

Angesichts der erschreckenden Statistiken wird von vielen Seiten der Ruf nach einem verpflichtenden Führerschein laut. So auch in Kalifornien. Der US-Bundestaat macht jetzt Ernst und hat kürzlich einen Gesetzesentwurf für einen E-Bike-Führerschein auf den Weg gebracht, über den in wenigen Monaten entschieden werden soll.

