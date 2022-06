Globale Internetstörung wegen kaputtem Kabel

Google Cloud und andere Internet-Dienstleister waren am Dienstag von einer mehrstündigen Störung betroffen. Hintergrund war ein kaputtes Kabel, das dafür gesorgt hat, dass manche Dienste in vielen Ländern nicht verfügbar waren. Dabei handelte es sich um einen Teil des Unterseekabels Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), das Südasien über Ägypten mit Europa verbindet.

Die Störung begann am Dienstag gegen 14:00 MESZ. Primär von Ausfällen betroffen waren Länder in Ostafrika, dem Nahen Osten und Südasien. Darunter etwa Pakistan, Somalia oder Saudi-Arabien. Effekte waren aber auch am restlichen Globus spürbar. Ein Google-Sprecher erklärte gegenüber The Register, dass ab 19:00 MESZ wieder alles wie gewohnt funktionierte. Zuvor waren Störungen bei Diensten wie LinkedIn, Amazon Web Services oder Microsoft Azure zu beobachten.