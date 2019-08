Kevin allein zu Haus: Schauspieler macht sich über Remake lustig

Der Schauspieler adressiert in einem weiteren Tweet auch das Medienunternehmen, um sich für eine Fortsetzung von Kevin anzubieten: „Hey @ Disney, ruft mich an!“

Hollywood-Absturz

Culkin sieht nicht aus als wäre er in bester Verfassung. Schon in der Vergangenheit machte er immer wieder Schlagzeilen mit Drogen- und Alkoholeskapaden. Mit seinem Welterfolg als „Kevin“ kam bald der Absturz.

Nach seinem Debüt 1990 als achtjähriger Kevin drehte Culkin noch einen zweiten Teil. Erfolg hatte er auch mit "My Girl" und " Richie Rich". Auch war er Protagonist in einer Werbung für den Google Assistant. Im Spot hilft die Technologie ihm dabei, Diebe fernzuhalten. Ansonsten ist es um den Schauspieler in den vergangenen Jahren recht ruhig geworden.