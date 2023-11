KI-generierte Influencerin verdient 10.000 Euro im Monat

Verantwortlich für das Projekt ist die Agentur The Clueless aus Barcelona . Der Grund zu dem Schritt waren Schwierigkeiten mit echten Menschen. “Wir begannen zu analysieren, wie wir arbeiteten, und stellten fest, dass viele Projekte aufgrund von Problemen, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, auf Eis gelegt oder abgesagt wurde”, sagt Agenturgründer Rubén Cruz gegenüber Euronews . “Oft war es die Schuld der Influencer*innen oder Models”, so Cruz.

Wenn man sich den Instagram-Account von Aitana Lopez mit dem Nutzernamen fit_aitanas ansieht, unterscheidet er sich am ersten Blick nicht maßgeblich von anderen Influencer*innen. Viele Selfies, Fotos am Strand, teilweise sogar Clips von Veranstaltungen wie Konzerten. Dennoch gibt es einen maßgeblichen Unterschied: Aitana Lopez ist keine echte Person, die Fotos sind von einer Künstlichen Intelligenz generiert. Knapp 140.000 Follower*innen zählt der Account dennoch.

Sogar Einladungen zu Dates bekommt sie: „Eines Tages schrieb ein bekannter lateinamerikanischer Schauspieler ihr eine SMS, um sie um ein Date zu bitten”, erzählt Cruz. Der Schauspieler hat rund 5 Millionen Follower auf Instagram. “Er hatte keine Ahnung, dass Aitana nicht existierte“, fügt er hinzu.

Die Agentur hat einmal die Woche ein Meeting, in dem beraten wird, was Aitana diese Woche erleben wird, welche Orte sie besucht und was hochgeladen wird.