Influencer sind für Jugendliche wichtiger als klassische Medien

Im Aktionsmonat Februar zum "Safer Internet Day" finden Workshops in Schulen über Fake News statt.

Vier Fünftel der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren nutzen mindestens einmal die Woche die sozialen Medien, um sich zu informieren. Das ist das Ergebnis einer Studie, die in Wien präsentiert wurde. Während die Nutzung von Facebook, Twitter, Instagram und Co. für Informationszwecke bei den Jungen ansteige, vertraue ein Großteil den dortigen Informationen kaum. "Die Jugendlichen befinden sich somit in einem Informationsdilemma", konstatierte Projektleiter Matthias Jax.

Jax präsentierte mit seiner Kollegin Barbara Buchegger vom "Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation" am Donnerstag im Bundeskanzleramt die Studie rund um Jugendliche und Fake News zusammen mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und den "Internet Service Providers Austria" anlässlich des "Safer Internet Day" am 7. Februar. An der repräsentativen Online-Befragung im vergangenen November nahmen 400 Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren teil.

Soziale Medien nicht sehr glaubwürdig

Die Mehrheit der österreichischen Jugendlichen (62 Prozent) verwendet täglich Soziale Netzwerke, um sich über tagesaktuelle Themen zu informieren. Gleichzeitig schätzen 39 Prozent der Befragten die Inhalte auf diesen Plattformen als wenig glaubwürdig ein, für 23 Prozent sind sie sogar unglaubwürdig.

"Fake News sind wie Gift, das dafür sorgt, dass wir uns nicht mehr auf die Wahrheit verlassen können. Ein bewusster Umgang und eine kritische Auseinandersetzung mit Fakten ist daher gerade für junge Menschen ein zentraler Bestandteil bei der Nutzung von Social Media und dem Internet", so Plakolm.