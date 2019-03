Kinder singen in bizarrem Video, wie toll Huawei ist

Ein skurriles Video, in dem chinesische Kinder singend Huawei anpreisen, hat sich binnen 24 Stunden zum Internet-Hit entwickelt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die chinesische Tageszeitung Global Times, die sich in Staatsbesitz befindet. Der Song, der den Titel „ Huawei ist großartig“ trägt, wurde am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform Weibo veröffentlicht.