Kunstfestival Transmediale sucht postdigitale Gegenwart

Das Kunstfestival Transmediale präsentiert ab Mittwoch in Berlin mit zahlreichen Installationen und prominenten Gästen einen gegenwärtigen Zustandsbericht der digitalen Kultur. Unter dem Motto "Afterglow" will das Festival auf künstlerischem Weg erkunden, was vom Glanz der digitalen Welt im postdigitalen Zeitalter übrig bleibt.

Das englische Wort steht für Abendrot, bezeichnet aber auch positive und negative Nachwirkungen des Drogenkonsums. "Afterglow" beschreibe den Moment, nachdem die Sonne untergegangen sei und noch immer ein Licht zu sehen sei, beschreibt Kristoffer Gansing, künstlerischer Leiter der Transmediale, den Moment.