Lebensmittel mit Verpackung essen: Meme wird zur gefährlichen Challenge

Da sich die Challenge gerade verbreitet und auch in Europa populär wird, warnen nun Ärzte davor. Ganz offensichtlich ist es eine dumme Idee Plastik- und Papierverpackungen zu essen. Dabei sind nicht nur Giftstoffe im Körper das Problem. Man könne die dünnen Plastikteile beim Versuch sie zu essen leicht einatmen und daran ersticken. Bei Früchten mit Schale sei das Problem, dass diese vermutlich vorher nicht gewaschen werden. Dies könne dazu führen, dass, neben der schwer bekömmlichen Schale, auch Pestizide aufgenommen werden.

Einige User machen sich über die Challenge weiterhin lustig und erhalten so das "Do you eat ... with or without shell?"-Meme am Leben. Sie posten Fotos, in denen angeblich von Cornflakes-Packungen oder Süßigkeiten in Alufolie abgebissen wurde. Selbst wenn das offensichtlich als Witz gemeint ist, wird davor gewarnt, dass Teenager das Ernst nehmen. Sie könnten versuchen (und machen es zum Teil auch) sich gegenseitig zu übertrumpfen, indem sie möglichst kuriose Lebensmittel mit Verpackung essen.