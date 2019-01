Lego erntet nach Anwaltschreiben an YouTuber einen Shitstorm

Panke hatte zuvor in einem Youtube-Video über das anwaltliche Schreiben berichtet. Sein früheres Logo hatte neben dem Schriftzug „Held der Steine“ einen blauen Baustein mit drei Noppen gezeigt. Nun ist ein Erdmännchen in dem Logo. In seinem Kanal bespricht Panke unter anderem Lego-Produkte, seine Videos wurden Millionen Mal angeklickt. Panke zeigte sich enttäuscht über das Vorgehen von Lego. Er habe daher auch die direkten Geschäftsbeziehungen beendet. Er verkaufe weiterhin Lego-Produkte, aber nur noch solche, von denen er überzeugt sei, sagte Panke, der in Frankfurt/Main einen kleinen Laden mit sogenannten Klemmbaustein-Modellen betreibt.

Lego erklärte, das Unternehmen schätze die Meinung und das Feedback der Fans. „Auch Rückmeldungen zu unseren Produkten, die wir zum Beispiel in Form von Videobeiträgen auf Youtube erhalten, sind für uns wertvoll“, hieß es in einer Stellungnahme. „Wir sprechen uns klar für eine freie Meinungsäußerung aus und respektieren daher selbstverständlich auch kritische Stimmen.“

