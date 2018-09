Linux-Schöpfer macht nach jahrelangen Schimpftiraden Pause

Linus Torvalds, der Schöpfer des Linux-Kernels, zieht sich vorübergehend von der Entwicklung des alternativen Betriebssystems zurück. Das gab Torvalds am Sonntag in einer Nachricht auf der offiziellen Linux-Mailingliste bekannt. Als Grund führte er seine zahllosen Wutausbrüche und Beleidigungen an, die er in den vergangenen Jahren auf Mailinglisten und Veranstaltungen äußerte. 2012 nannte Torvalds bei einem Vortrag beispielsweise Nvidia „das schlimmste Unternehmen“, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat und richtete dann den Mittelfinger in die Kamera. Intels Patch für die Sicherheitslücke nannte er „kompletten und vollwertigen Müll“, während er ein Update für den Netzwerk-Code des Linux-Kernels als „halbherzigen Mist im Hirn“.