Livestreams im Internet: Hunderte Hotelgäste wurden heimlich gefilmt

In 42 Hotelzimmer in 30 verschiedenen Unterkünften in Südkorea wurden versteckte Kameras entdeckt. Die kleinen Kameras waren in den TV-Boxen, in Steckdosen oder in den Halterungen für den Haarfön versteckt.

Die Bilder, die die Kameras aufgezeichnet haben, wurden live ins Internet übertragen und auf einer Website zum Verkauf angeboten. Die Website, auf der die Livestreams aus den Hotelzimmern gezeigt wurden, hatte insgesamt 4000 Mitglieder. 97 davon bezahlten monatlich 45 Dollar, um Extra-Funktionen nutzen zu können. Laut Angaben der Polizei wurden die Livestreams aus den Hotelzimmern seit spätestens November 2018 online übertragen.