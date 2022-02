Austrian Airlines will, dass Passagiere übrig gebliebenes Essen kaufen

Fluggäste können kurz vor der Landung in Wien ein "Melangerie-Sackerl" zum vergünstigten Preis mit nach Hause nehmen.

Austrian Airlines will der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken und übrig gebliebenes Essen vor der Entsorgung retten. Denn auch wenn vor den Flügen eine Vorab-Prognose zur Nachfrage an Gerichten an Bord vorgenommen wird, werden immer wieder mehrere Portionen nicht konsumiert.

Normalerweise müssen diese Produkte aufgrund von Hygieneregeln nach jedem Flug entsorgt werden – Austrian bietet seit dem 2. Februar im Rahmen der Initiative „Austrian Melangerie to go“ (AM2GO) ihren Kund*innen nun an, diese Bestände zu kaufen und so vor der Mülltonne zu retten.