Lufthansa schickt die Boeing 747 in die Wüste

Die Lufthansa hat mit der Verschrottung der legendären Boeing-747-Modelle begonnen. Die ausrangierten Flugzeuge werden auf den Flugzeugfriedhof in der Mojave-Wüste in den USA geschickt. Die erste Maschine des Typs hat bereits den niederländischen Flughafen Twente verlassen und ist via Frankfurt in die USA geflogen.