Maldrone: Neue Malware lässt Drohnen abstürzen

Rahul Sasi, ein indischer Sicherheitsforscher, hat eine Backdoor-Lücke in privaten Drohnen entdeckt, über die Angreifer das kleine Fluggerät kontrollieren können. Sasi hat die Lücke als Maldrone bezeichnet und demonstriert einen erfolgreichen Angriff in einem YouTube-Video. Dazu muss sich die Drohne lediglich in Reichweite eines Laptops befinden, sodass der Angriff per Datenverbindung ausgeführt werden kann.