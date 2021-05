Mark Zuckerberg nennt seine Ziege Bitcoin

Was wir durch ein aktuelles Posting jetzt wissen: Der Facebook-Chef besitzt 2 Ziegen , deren Namen " Max " und " Bitcoin " lauten. In der Krypto-Community wurde das seltsame Posting mit großem Interesse wahrgenommen. Denn seit Wochen halten sich Gerüchte, Facebook könnte wie Tesla in Bitcoin investieren .

Mark Zuckerberg hat einen Einblick in sein Privatleben gegeben und gleichzeitig Gerüchte angeheizt, Facebook könnte kräftig in den Kryptomarkt investieren.

Das Verhalten Zuckerbergs erinnert an Elon Musk . Der hatte vor der offiziellen Ankündigung, dass Tesla in Bitcoin investiert, bereits Andeutungen auf Twitter in Richtung Bitcoin und Dogecoin gemacht.

Zwar hat Facebook die Spekulationen, dass es in Bitcoin investiere, bisher zurückgewiesen oder schlichtweg nicht beantwortet. Auch bei Tesla war es allerdings so, dass der Konzern zuerst eine große Summe seines Bargelds in Bitcoin anlegte und diese Information erst später öffentlich machte. Der Grund liegt auf der Hand: Wird die Information vor dem Kauf publik, steigt der Preis mit großer Wahrscheinlichkeit, was den Kauf für Tesla - oder in diesem Fall Facebook - teurer machen würde.

Facebook-Meeting am 24. Mai

Ob der Konzern tatsächlich in Bitcoin investiert(e), könnte am 24. Mai bekanntwerden. An diesem Tag findet die jährliche Versammlung der Facebook-Aktionär*innen statt, die über so einen Schritt informiert werden müssten. Dass der Konzern den Kryptomarkt genau beobachtet, ist naheliegend, arbeitet Facebook doch bereits seit Jahren an der eigenen Kryptowährung Libra, die vor einigen Monaten in Diem umbenannt wurde.

