Marketing-Gag für Kryptowährung endet in Tragödie

Während die Marketing-Aktion offenbar erfolgreich war, kam es beim Abstieg zu einem tragischen Zwischenfall. Lam Babu Sherpa, der die Bergsteigergruppe unterstützte, hat offenbar aufgrund von Schneeblindheit die Orientierung verloren und sich verlaufen. Der Sherpa kehrte nicht in das Camp zurück und wurde für Tod erklärt. Die genauen Umstände des Todes sind noch nicht geklärt. Alan Arnette, der die Geschehnisse am Mount Everest in seinem Blog begleitet, bezeichnete die Tragödie als "vermeidbaren Todesfall".

Bergsteiger mussten evakuiert werden

Auch die Bergsteiger, die für AskFm unterwegs waren, gerieten am Mount Everest in eine Notlage. In einer Höhe von mehr als 7000 Metern ging den Bergsteigern die Sauerstoffversorgung aus. Sie konnten nicht mehr weiter klettern und mussten von einem Helikopter gerettet werden.