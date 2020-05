Marvel-Universum endlich in chronologischer Reihenfolge

Rückblenden eingereiht

Goldmark ist kaum ein Detail entgangen: Er hat unter anderem mitberücksichtigt, dass die Prologe und Rückblenden in den „Thor“-Filmen vor den großen Hauptereignissen im Marvel-Universum stattfinden. Aber auch die Rückblenden von Steve Rogers in „Captain America: The Winter Soldier“ wurden richtig eingereiht.

Besonders kompliziert waren aber mehrere Ereignisse in den Filmen „Der unglaubliche Hulk“, die ersten drei Teile von „ Iron Man" und "Thor", die sich in der echten Zeit oftmals überlappen, wie Mashable schreibt. Zunächst hat Goldmark allerdings die Ereignisse der "Time Heist"-Mission der Avengers, in der sie in die Vergangenheit reisen, vergessen. In einem Update wurden aber auch die berücksichtigt.