Sicherheitslücke: Merkur schränkt App-Funktionen ein

„Dieses Feature wurde mittlerweile deaktiviert“, erklärt Ines Schurin gegenüber der futurezone. „Friends of Merkur“-Kunden, die sich jetzt für die Benutzung der offiziellen Merkur-App oder Online-Plattform registrieren wollen, müssen daher vorerst warten, bis es zu einer „neuen Lösung“ kommt. „Wir arbeiten daran und werden diese unseren Kunden demnächst zur Verfügung stellen“, so Schurin.

Bestehende „Friends of Merkur“-Kunden, die die Merkur-App bereits nutzen, können sich wie gewohnt einloggen und die App auch an den Merkur-Kassen benutzen. Die Kunden, die von der Sicherheitslücke betroffen sind und auf deren Konten zugegriffen wurde, werden von Rewe kontaktiert. „Wir halten uns an das Datenschutzgesetz. User, bei denen der Verdacht eines Zugriffs besteht, werden informiert“, so Schurin. Das seien jedoch „ Einzelfälle“.