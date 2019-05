Mexikaner kaufen Fake-Handys, die sie Räubern aushändigen können

In den öffentlichen Verkehrsmitteln in Mexiko-Stadt sind bewaffnete Raubüberfälle so häufig geworden, dass sich die Fahrgäste etwas Besonderes haben einfallen lassen: Sie decken sich mit Fake-Handys ein, um im Falle eines Überfalles nicht ihre echten Smartphones an die Räuber aushändigen zu müssen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Die nachgebildeten Smartphones kosten demnach zwischen 15 und 25 Dollar und sollen täuschend echt aussehen. Außerdem haben die Geräte einen Start-Bildschirm, herkömmliche Tasten und die Metallplatte im Inneren soll für das richtige Gewicht sorgen.