Auch Microsoft macht sich über Name der XBox Series X lustig

Der Konzern hat auf Instagram ein Video geteilt, in dem er sich selbst auf die Schippe nimmt.

Microsoft ist bekannt für seine recht „eigenartige“ Namensgebung seiner Xbox. Zur Erinnerung: Die Xbox Series X ist die Nachfolgerin der Xbox One X und die Xbox Series S ist der Xbox One S gefolgt. Davor gab es die Xbox One.

Im Netz werden die Bezeichnungen schon lange mit Memes belächelt. Nun macht sich der Konzern selbst über seine Namensentscheidungen lustig.

„Wir werden so lange weitermachen, bis uns jemand stoppt“

In einem Instagram-Video zeigt Microsoft sein eigenes Xbox-Meme, welche eine Xbox Series X, eine Xbox Series X box, eine ausgepackte („ex-boxed“) Xbox Series X neben ihrer Box, eine Serie von ausgepackten Xbox Series X neben ihren Boxen und eine Serie von ausgepackten Xbox Series X neben ihren Boxen in Form eines „X“.