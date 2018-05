Mit dem Flugtaxi zum Abendessen in die Berge

Flughafen - City in fünf Minuten

"Unser Fluggerät wird schnell, sauber und für jeden Menschen sein", meint Nathen. "Du wirst es verwenden, deine Großmutter und deine Kinder." Liliums mittelfristiges Ziel sei ein fünfsitziges Flugtaxi mit Elektroantrieb, das minimale Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur stellt. "Wir haben folgende Vision: Du landest am Flughafen Wien-Schwechat, nimmst dein Smartphone und bestellst per App ein Flugtaxi. In fünf Minuten bist du dann in der Wiener Innenstadt."

Zu Beginn soll noch ein Pilot an Bord das Steuern übernehmen, langfristig sollen die Lilium-Jets allerdings vollautonom unterwegs sein. Das Konzept kleiner, elektrischer, vollautonomer Flugtaxis teilt sich Lilium mit diversen Konkurrenten, darunter sowohl große Konzerne, als auch weitere Start-ups. "Zuerst haben wir uns gedacht, wir stellen Flugtaxis her und verkaufen sie", schildert Nathen die Geschäftspläne in den Anfangstagen von Lilium. Die Idee wurde allerdings später verworfen. "Wir wollen nun einen Dienst anbieten."