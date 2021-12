Mobilfunker erwarten zu Silvester 160 Millionen Gesprächsminuten

Die heimischen Mobilfunknetze sind laut dem Forum Mobilkommunikation (FMK) auch für das zweite "Corona-Silvester" gut aufgestellt. Laut Schätzungen des Branchenverbandes werden die Österreicher*innen zum Jahreswechsel etwa 160 Millionen Minuten mobil telefonieren. Das entspricht etwa 310 Jahren.

31,5 Millionen Gigabyte Datenverbrauch

Gleichzeitig erwartet das FMK ein mobil übertragenes Datenvolumen von etwa 31,5 Millionen Gigabyte in den Stunden rund um den Jahreswechsel. Das könnte unter anderem auf online abgehaltene Silvesterpartys zurückgehen.

Sollten in der Silvesternacht vereinzelte Funkzellen an ihre Kapazitätsgrenze kommen, würden Notrufe automatisch erkannt und vom Netz priorisiert. „Für den Fall, dass das Heimnetz nicht verfügbar ist, kann mit dem Euro-Notruf 112 (ohne Vorwahl) die nächstgelegene Leitstelle der Polizei erreicht werden, sofern sich irgendein Netz in Reichweite befindet“, so das Forum Mobilkommunikation.