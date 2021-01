Bewegungsanalyse zeigt, wo Österreicher in den Feiertagen waren

Die vergangenen Wochen waren merkwürdig. Zwischen zwei Lockdowns wurden fleißig Weihnachtsgeschenke besorgt, dann kamen Familienfeiern mit limitierter Teilnehmerzahl. Nach dem Start des 3. Lockdowns musste die Bevölkerung dann ganz stark sein und auf die üblicherweise größte Party des Jahres zu Silvester verzichten. Dafür durfte man Wintersport am Berg machen. Wie gut oder schlecht es die Österreicher geschafft haben zwischen neuen und alten Verpflichtungen, zwischen Verlockungen und dem Verbleib daheim abzuwägen, lässt sich durch Bewegungsstromanalysen abschätzen.

Wie vielen bereits bekannt sein dürfte, setzt die Regierung solche Analysen seit Beginn der Corona-Krise dafür ein, um die Effizienz der Schutzmaßnahmen zu überprüfen und das Verhalten der Bürger zu beobachten. Grundlage sind anonymisierte und aggregierte Signalisierungsdaten, die jedes Handy dem jeweiligen Mobilnetzbetreiber übermittelt.

Weihnachtseinkäufe

"In der Vorweihnachtszeit, als die Geschäfte offen hatten, war an einzelnen Orten doch einiges los", erklärt Michael Cik von Invenium. Das Spin-Off der TU Graz erstellt Bewegungsstromanalysen gemeinsam mit Mobilfunker A1. Am Samstag vor Weihnachten, also dem 19.12., waren etwa 56.000 Menschen auf der Wiener Mariahilfer Straße unterwegs. In Pandemie-Zeiten erscheint dies als große Menge, vergleicht man die Zahl aber mit dem Vorjahr, sieht man einen deutlichen Unterschied. Am Samstag vor Weihnachten 2019 besuchten 114.000 Menschen die Einkaufsmeile.

Die Vorweihnachtszeit sei also vergleichsweise ruhig verlaufen. "In den Innenstädten war schon mehr los, aber auch nicht überproportional viel." Zu Weihnachten sei in den Bewegungsdaten dann ein deutlicher Einbruch zu erkennen. Cik: "Am wenigsten unterwegs waren am 26.12." In den Tagen nach Beginn des aktuellen Lockdowns, war die Bewegung der Österreicher weiterhin sehr eingeschränkt, "in etwa auf dem Niveau des 2. Lockdowns im November."