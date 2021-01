So feierte die ISS-Besatzung das neue Jahr

Die Crew der Internationalen Raumstation hat ein Video mit Neujahrsgrüßen veröffentlicht. Sie gaben der Tradition des "Ball Drop", bei der jährlich am Times Square in New York ein Ball an einer 43 langen Stange heruntergelassen wird, einen Twist. Statt nach unten zu fallen, schwebt der Ball der Astronauten in Form einer Erdkugel nach oben.