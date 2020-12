Baldiges Aus für ISS? Diskussion um Zukunft der Raumstation

Zuletzt geriet die Station wegen Luftlecks und technischer Probleme in die Schlagzeilen. Roskosmos zufolge wird der technische Zustand regelmäßig überwacht. Wie es mit einem möglichen Außenposten der Menschheit nach dem Ende der ISS aussieht, ist derzeit noch völlig offen.

China will bis 2022 eigene Raumstation fertigstellen

Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge in der Raumfahrt gefeiert. Unter anderem wurde der Plan geäußert, in den kommenden 2 Jahren eine eigene Raumstation fertigzustellen.

Das Herzstück der chinesischen Raumstation ist angeblich bereits fertig gebaut und soll bereits im Frühjahr in den Orbit gebracht werden. Offenbar trainieren Astronauten bereits entsprechende Einsätze, wie die South China Morning Post berichtet. China hatte zuvor eine experimentelle Raumstation ins All lanciert, die später jedoch wieder zurück in die Atmosphäre abstürzte.