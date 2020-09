NASA-Chef warnt vor chinesischer Raumstation

Bis 2030 soll die Internationale Raumstation ISS noch in Betrieb sein. Was danach kommt ist völlig offen. Klar ist jedoch, dass China in 2 Jahren eine eigene Raumstation in den niedrigen Erd-Orbit bringen will.

Es drohe die Situation, dass China eine funktionierende Raumstation hat, während die USA ohne vergleichbarer Präsenz im Orbit dastehen, warnt NASA-Chef Jim Bridenstine vor dem US-Kongress. Er fordert die Politik auf, ausreichend Geld in die Hand zu nehmen, damit die USA auch nach dem Aus der ISS im Erd-Orbit vertreten ist.