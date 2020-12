Elon Musk: SpaceX will Rakete mit Startturm "einfangen"

Die größte Besonderheit der Raketen von SpaceX ist ihre Wiederverwertbarkeit. Um mit ihnen aber ein zweites, drittes oder gar viertes Mal in Richtung All starten zu können, müssen sie nach dem Start wieder heil auf dem Erdboden ankommen. Bislang wird die Landung mithilfe von Füßen an der Rakete durchgeführt.

Künftig könnte sich das aber radikal ändern, wie SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter angegeben hat. Demnach könnte die Super Heavy Rakete künftig nicht mehr auf Beinen landen, sondern vom Startturm “eingefangen werden”.