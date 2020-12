Videos: Alle Weltraumraketen, die 2020 explodiert sind

Starship-Tank explodiert

Anfang Jänner 2020 hat SpaceX absichtlich einen Tank mit Flüssigstickstoff gesprengt. Der 9 Meter hohe Tank wurde mit Flüssigstickstoff gefüllt – bis er platzte.

So soll festgestellt werden, ob er stabil genug ist, um eine Reise ins All zu überstehen. Elon Musk nannte den Test einen Erfolg und kündigte weitere an.