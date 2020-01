Live-Stream: SpaceX lässt Falcon 9 über dem Atlantik explodieren

Heute um 16 Uhr (10 Uhr Ortszeit) will SpaceX seinen letzten großen Test der Crew Dragon Raumkapsel starten, bevor sie für Astronauten zugelassen wird. Er war ursprünglich für Samstag, 18. Jänner, angesetzt, wurde aber aufgrund der schlechten Wetterbedingungen verschoben. Der Test soll eine Fehlfunktion an der Falcon 9 Rakete simulieren, mit der die Kapsel ins All geschossen wird.

Der Live-Stream soll um 15.45 Uhr mit der Vorberichterstattung starten und kann hier verfolgt werden: