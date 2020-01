SpaceX-Rakete: Fotos der US Air Force zeigen Details der Falcon 9

Das Space and Missile Systems Center ( SMC) der US Air Force hat Fotos veröffentlicht, die eine brandneue Falcon 9 Rakte von SpaceX äußerst detailliert zeigen. Auf den Fotos sind vor allem die Merlin-Triebwerke im vertrauten Octaweb-Muster zu sehen.

In dem dazugehörigen Facebook-Posting erklärt das SMC, wie sich SpaceX und die US Air Force auf den bevorstehenden Launch von Navigationssatelliten vorbereiten. Im ersten Quartal 2020 wird ein GPS III Satellit in eine Umlaufbahn um die Erde starten. Dorthin wird ihn die abgebildete Falcon 9 Rakete bringen.