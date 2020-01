SpaceX lässt bald Rakete über dem Atlantik explodieren

Nächste Woche können Raumfahrtfans beobachten, was es bedeutet, wenn eine "rapid scheduled disassembly" an einer Falcon-9-Rakete vorgenommen wird. Die "geplante Demontage" soll tatsächlich ziemlich schnell vonstatten gehen, in Sekundenbruchteilen nämlich. Es handelt sich um eine Explosion. Über dem Atlantik östlich von Cape Canaveral soll eine schwere Fehlfunktion der Rakete nachgestellt werden. Die Crew Dragon Raumkapsel an der Spitze der Rakete soll im Ernstfall seine Besatzung vor dem Unheil bewahren und mit Hilfe eigener Raketentriebwerke rechtzeitig das Weite suchen, bevor die Falcon 9 in der Luft zersplittert.