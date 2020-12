Rakete von Start-up Astra erreicht erstmals den Orbit

Es gibt einen neuen Mitspieler bei Weltraumraketen: Das Start-up Astra aus Kalifornien hat zum ersten Mal erfolgreich eine Rakete in den Erdorbit befördert. Gestartet ist die Rakete von Alaska aus. Beim Testflug hatte die Astra-Rakete mit der Bezeichnung Rocket 3.2 keine Fracht an Bord. In Zukunft will das Start-up aber den Launch von Mini-Satelliten anbieten.

Anfang September sollte eine Astra-Rakete bereits den Orbit erreichen. Allerdings wurde der Testflug abgebrochen, die Rakete stürzte in der Folge ab und explodierte.