Satellit filmt NASA-Rover auf dem Weg zum Mars

Rover auf dem Weg zum Mars

Auch der italienische Astronom Gianluca Masi, der das Virtual Telescope Project betreibt, hat den Rover mit seinem Teleskops verfolgt und eine Aufzeichnung des Livestreams online gestellt.

In dem Video hat der Astronom die erste Raketenstufe aufgenommen, als sie nach getaner Arbeit wieder zurück in Richtung Erde taumelt. Außerdem hat er den NASA-Rover auf seinem Weg in Richtung Mars gefilmt.