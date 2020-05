Mosley plant weitere Klagen gegen Google

Nach seinem juristischen Erfolg im Streit mit Google um Sex-Bilder will Ex-Motorsportboss Max Mosley den Suchmaschinenkonzern auch wegen dessen automatischer Suchwortvervollständigung verklagen. "Das ist das Nächste auf unserer Liste, in Deutschland und in Frankreich", sagte Mosley dem Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Google schlägt demnach seinen Nutzern bei der Suche nach dem Namen " Max Mosley" automatisch ergänzende Begriffe wie "Intime Party" vor. Außerdem will der 73-jährige Ex-FIA-Chef den Suchmaschinenkonzern auch in Großbritannien und Kalifornien verklagen. "Die Urteile, die wir erstritten haben, haben Signalwirkung."

Das Hamburger Landgericht hatte am Freitag entschieden, dass der Suchmaschinenbetreiber sechs heimlich aufgenommene Sex-Bilder von Mosley nicht weiter verbreiten darf.