Musikerkennung Shazam wird in iOS 8 integriert

Die Präsentation des Feature wird für die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC ab 2. Juni in San Francisco erwartet, bei der Apple nicht nur iOS 8, sondern auch eine neue Version seines Desktopbetriebssystems Mac OSX vorstellen wird. In der Vergangenheit nutzte Apple die Konferenz auch stets, um neue Hardware vorzustellen. Den Medienberichten zufolge könnte Apple das neue Shazam-Feature ähnlich integrieren wie das Unternehmen es bei Twitter und Facebook in der Vergangeheit getan hat.