Mystery Hunt im Kunsthistorischen Museum: Einmal Indiana Jones sein

Das Erlebnis von Point-and-Click-Adventures wie „Monkey Island“ oder „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ von der digitalen in die analoge Welt transferieren: Das ist der Grundgedanke von Escape Rooms und vergleichbaren Freizeitangeboten, bei denen eine Gruppe von Freunden Rätsel löst, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Mit dem Mystery Hunt im Kunsthistorischen Museum startet am 10. Oktober ein weiteres Angebot dieser Art in Wien, das sich allerdings von klassischen Escape Rooms in vielerlei Hinsicht unterscheidet.

So muss das Team beim Mystery Hunt nicht aus einem Raum ausbrechen, sondern einen Schatz finden. Dabei löst man gemeinsam unterschiedliche Rätsel, die allesamt analog sind: Das Handy schaltet man für die Dauer des Spiels also am Besten aus, alle Rätsel und Anweisungen – und auch entsprechende Lösungshinweise – werden dem Team in verschlossenen Umschlägen übergeben.