Nach Ende für UPC: Ausfall bei Magenta Telekom

UPC ist seit einigen Monaten Teil von T-Mobile, am Montag benannte man sich gemeinsam in Magenta Telekom um. Der Telekom-Konzern will Internet, Mobilfunk und Kabelfernsehen aus einer Hand anbieten, der neue Markenname muss sich aber erst bei den Kunden etablieren. Das zeigte auch der aktuelle Ausfall: Viele Nutzer wussten nicht, an welchen Account sie sich auf den sozialen Netzwerken wenden mussten und verwendeten den Hashtag #magenta oder erwähnten den Mobilfunker namentlich. Auf Twitter lautet der neue Ansprechpartner offenbar @magentatelekom, auf Facebook wurde die Namensänderung trotz neuer URL bzw. die Zusammenlegung mit der UPC-Seite offenbar noch nicht durchgeführt.