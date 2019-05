Baba, UPC! Das Ende einer Ära

Am 6. Mai wird ein Stück österreichische Internetgeschichte von der Bildfläche verschwinden. Dann wird der Internet- und TV-Anbieter UPC nach dem 1,9 Milliarden-Fusionsdeal endgültig in die Unternehmensstruktur von T-Mobile Austria eingegliedert. Die Marke UPC hat in Österreich damit ausgedient.

Die Geschichte von UPC Austria reicht bis ins Jahr 1977 zurück. Als Tochter der österreichischen Philips Industrie und der Kabel-TV Wien wurde das Unternehmen damals unter dem Telekabel gegründet. Telekabel ermöglichte Ende der 1970er Jahre erstmals den Empfang deutscher TV-Kanäle in Österreich.