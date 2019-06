Nashville verbannt E-Scooter von den Straßen

Bessere Regulierung geplant

Der Bürgermeister hatte bereits vor einem Monat überlegt, die E-Scooter zu verbannen, doch erst nach dem Todesfall wurde er nun wirklich aktiv. Der 26-jährige Mann, der ums Leben kam, hatte zu viel Alkohol und hatte den Unfall mit Todesfolge selbst verursacht, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde.



In Nashville gab es sieben Unternehmen mit 4000 E-Scootern auf den Straßen. Sollten diese jemals zurückkehren, dann „reguliert“ und in weit kleineren Flotten. Unternehmen müssten sich um die Slots bewerben, heißt es in einem Bericht von „The Verge“.

Auch in Paris hatte es bereits einen tödlichen Unfall mit einem E-Scooter gegeben.