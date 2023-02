Kann man ein abgesoffenes E-Auto mit 2 Tonnen Reis retten?

Wer schonmal sein Handy in irgendeiner Art von Flüssigkeit versenkt hat, kennt den Tipp wahrscheinlich: Man soll das Gerät in eine Schüssel Reis legen, wodurch ihm angeblich die Feuchtigkeit entzogen und es somit gerettet wird. Auch wenn die Taktik von manchen in Zweifel gezogen wird, sollte man sie nicht völlig abschreiben.

Der YouTuber Rich Benoit, bekannt als Rich Rebuilds, hat einen Audi E-Tron gekauft, der bei Hurrikan-Überflutungen beschädigt wurde. Anschließend hat er knapp 2 Tonnen Reis besorgt, der aus verschiedenen Gründen nicht mehr als Lebensmittel verkauft werden konnte und das Auto darin gebadet.

Wer hätte damit gerechnet, dass das funktioniert, aber seht selbst: